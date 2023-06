Nuovi ospedali della Granda, Icardi: "Rispettato cronoprogramma, per Savigliano si sta già deliberando il bando di progettazione"

Rispondendo ad un’interrogazione in Consiglio regionale, questo pomeriggio l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha ricostruito lo stato dell’arte dei progetti dei nuovi ospedali di Savigliano (Quadrante Nord Ovest della Provincia di Cuneo) e Cuneo.

Nello specifico, riguardo al nuovo ospedale di Savigliano-Saluzzo-Fossano l’assessore ha affermato che “l’iter per la progettazione e realizzazione sta procedendo nel pieno rispetto dei tempi e dell’accordo sottoscritto a Savigliano, l’8 novembre 2022, tra Regione, Comune e Asl Cn1”.

In quella sede si era condiviso il cronoprogramma delle attività in capo ad ognuno dei soggetti firmatari:

• La Regione Piemonte era tenuta a definire il quadro delle esigenze dell’ospedale entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo e, nel pieno rispetto dei tempi, tale attività è stata completata e trasmessa all’azienda nel mese di gennaio.

• Il Comune si era impegnato ad avviare le varianti urbanistiche necessarie entro sei mesi dalla firma dell’accordo: la procedura è iniziata sin da subito ed è in corso.

• L’Azienda sanitaria era tenuta a predisporre lo studio di prefattibilità da mettere a gara entro 9 mesi dal ricevimento del quadro esigenziale da parte della Regione (e quindi a ottobre 2023).

«Non solo tutto ciò è stato pienamente rispettato – ha osservato l’assessore Icardi -, ma l’Asl Cn1 sta già deliberando il bando di gara per la progettazione, in pubblicazione nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale. La gara durerà circa due mesi, quindi entro settembre 2023 sarà affidato l’incarico e potranno partire i lavori di progettazione del nuovo ospedale».

La realizzazione del nuovo ospedale di Savigliano è prevista con fondi Inail. La legge contempla la possibilità di attivare altre tipologie e forme di finanziamento, se più convenienti. Nelle scorse settimane è arrivata una proposta di partenariato pubblico-privato che è stata analizzata, ma non ritenuta adeguata. L’Azienda sanitaria ha già provveduto a comunicare il rifiuto dell’offerta al proponente.

«Allo stato attuale – ha evidenziato Icardi - non vi sono quindi elementi che richiedano una modifica delle decisioni prese lo scorso novembre, che sono pienamente rispettate, e neppure della programmazione approvata, tanto più che la tempistica dell’Inail impone un calendario stringente ed è essa stessa garanzia di rispetto delle scadenze».

Riguardo al nuovo ospedale di Cuneo, l’assessore Icardi ha riferito che “nel corso della Conferenza di intenti è stato illustrato il percorso tecnico-amministrativo e il cronoprogramma che prevede il completamento della verifica della proposta di partenariato pubblico privato dopo la Conferenza di Servizi, che è in corso di convocazione”.

«Proprio per quanto riguarda la conferenza dei servizi – ha aggiunto Icardi -, sono state già avviate interlocuzioni e tenuti incontri con gli Enti interessati (Soprintendenza, Comune, Provincia, Settori regionali competenti quali urbanistica, ambiente e difesa del suolo) per definire l’iter di approvazione del progetto. Laddove la proposta sarà valutata di pubblico interesse, nell’autunno si procederà alla pubblicazione del bando di gara. Allo stato attuale sono in corso tutte le valutazioni tecniche, clinico-gestionali necessarie a verificare la fattibilità della proposta pervenuta».