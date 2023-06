ACDA, chiuse le selezioni per il nuovo direttore generale: l'ingegner Andrea Ponta prenderà servizio da luglio

Si è svolto oggi il Consiglio di Amministrazione di Acda Spa con cui c’è stata la presa d’atto del verbale della Commissione Giudicatrice che ha esaminato le candidature per l’individuazione del nuovo Direttore Generale dell’azienda che prenderà servizio il prossimo 1° luglio a seguito del pensionamento dell’attuale Direttore ing. Roberto Beltritti. Nel corso della seduta il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato l’ing. Beltritti per la dedizione e per l’impegno profuso in questi anni a servizio dell’azienda.

La Commissione individuata per la selezione è stata composta da: Giuliana Cirio, Direttore di Confindustria Cuneo, Armando Quazzo, Amministratore delegato di Smat Spa, Giancarlo Caprioglio, Consulente esperto in ambito Risorse Umane.

In preparazione dell’avvicendamento di luglio, Acda nelle ultime settimane aveva predisposto un avviso di selezione interna per identificare il candidato più idoneo a ricoprire il ruolo di Direttore tra il personale che in azienda ricopre posizioni direzionali.

Fra i profili esaminati, la Commissione ha identificato nell’ing. Andrea Ponta la figura professionalmente e maggiormente adatta al ruolo richiesto in quanto in possesso delle competenze più complete, facendo premio anche le molteplici esperienze maturate in diversi contesti lavorativi fra i quali l’ateneo, la libera professione e la grande azienda.

“Ringrazio personalmente ed a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione i Commissari per il tempo prezioso che ci hanno dedicato e per aver qualificato in modo così prestigioso la selezione per l’individuazione del nuovo Direttore Generale. Sono particolarmente soddisfatto dall’aver ricevuto apprezzamenti per la professionalità e per la qualità delle persone che si sono proposte per il ruolo. Un’ulteriore conferma del grande livello di preparazione del nostro personale che tutti i giorni si dedica all’azienda cercando costantemente di mantenere livelli di eccellenza nell’erogazione dei servizi nei confronti dell’utenza” dichiara Livio Quaranta, Presidente di Acda Spa.