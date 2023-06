Sampeyre, si scontra con un furgone e finisce fuori strada: 23enne grave in ospedale

E’ stato trasportato con l’elisoccorso al Cto di Torino con un codice di gravità rosso il 23enne che questa mattina è rimasto vittima di un incidente verificatosi nei pressi del camping Narciso di Sampeyre, lungo la strada provinciale 105.



Dalle prime informazioni raccolte dal nostro giornale il sinistro si sarebbe verificato poco prima delle 9, quando l’auto condotta dal giovane si sarebbe scontrata con un furgone, per poi finire la propria corsa fuori dalla carreggiata.



In suo soccorso sono intervenuti i sanitari del servizio regionale 118, che ha disposto l’arrivo sul posto dell’elisoccorso e una squadra di Vigili del Fuoco giunta dal Distaccamento di Saluzzo, impegnata nel liberare il ragazzo dalle lamiere dell’auto.



Con loro i carabinieri della locale Compagnia, che hanno disposto la temporanea chiusura alla circolazione lungo la provinciale, rimasta interdetta al traffico per il tempo necessario ai soccorsi.



***



Articolo in aggiornamento.