Fossano, incendio di sterpaglie vicino alla ferrovia: possibile stop ai treni

Squadre dei vigili del fuoco sono attualmente impegnate per un incendio di sterpaglie segnalato poco dopo le 19.30 in strada vicinale Madonna degli Angeli, nei pressi della linea ferroviaria Cuneo-Torino.

Le informazioni, al momento, sono ancora frammentarie e il condizionale resta d’obbligo, ma secondo le prime segnalazioni una squadra avrebbe notato una colonna di fumo provenire dall’area vicino ai binari.

Il rogo, che sembrerebbe coinvolgere alcune sterpaglie, starebbe interessando anche cavi elettrici della ferrovia, circostanza che potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Con ogni probabilità, infatti, il traffico dei treni potrebbe essere interrotto nei prossimi minuti per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Fossano con l’autobotte e il modulo antincendio, supportati dalla prima partenza proveniente dal comando di Cuneo con autobotte e pick-up.

La situazione è in evoluzione e ulteriori aggiornamenti sono attesi a breve.

Notizia in aggiornamento.