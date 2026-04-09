 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 09 aprile 2026, 07:47

Notte movimentata a Bernezzo: tre auto bruciate e vandalizzate

Una persona è stata fermata dai carabinieri mentre i pompieri, sul posto con la squadra di Cuneo, hanno provveduto a spegnere il principio di incendio

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

Notte movimentata a Bernezzo dove si è reso necessario l'intervento di carabinieri e di vigili del fuoco dopo una serie di atti vandalici, da parte di un uomo, ai danni di alcune auto parcheggiate nella zona di via Regina Margherita.

Danneggiati in modo grave ben tre veicoli, ai quali è stato dato fuoco e sono stati mandati in frantumi i vetri.

I carabinieri hanno fermato una persona mentre i pompieri, sul posto con la squadra di Cuneo, hanno provveduto a spegnere il principio di incendio.

I fatti sono avvenuti intorno alle 4,30.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium