Notte movimentata a Bernezzo: tre auto bruciate e vandalizzate

Notte movimentata a Bernezzo dove si è reso necessario l'intervento di carabinieri e di vigili del fuoco dopo una serie di atti vandalici, da parte di un uomo, ai danni di alcune auto parcheggiate nella zona di via Regina Margherita.

Danneggiati in modo grave ben tre veicoli, ai quali è stato dato fuoco e sono stati mandati in frantumi i vetri.

I carabinieri hanno fermato una persona mentre i pompieri, sul posto con la squadra di Cuneo, hanno provveduto a spegnere il principio di incendio.

I fatti sono avvenuti intorno alle 4,30.