Alta Via del Sale: accesso consentito a tutti dalla porta di Briga Alta

Fino a giovedì 29 giugno, salvo diverse disposizioni, l'Alta Via del Sale non sarà accessibile ad auto, moto e quad dalla porta di Limone Piemonte , per consentire il termine dei lavori di rifacimento del manto stradale, ma lo sarà dalla porta di Briga Alta .

L'Alta via del Sale, una delle strade bianche più spettacolari d'Europa sarà aperta fino a metà settembre, per la porta di Briga Alta gli orari sono come di consueto: dalle 8 alle 20, con ultimo ingresso consentito alle 18. Da metà settembre al 15 ottobre: apertura dalle 8 alle 18, con ultimo ingresso consentito alle 16. Ricordiamo che dalla porta di Briga Alta l'accesso per escursionisti a piedi o in bici è completamente gratuito. La tariffa di ogni ingresso è di 15 euro per ogni auto, moto o quad.