Limone, la strada dei 50 tornanti accessibile da venerdì, ma non per i turisti?

Giovedì 29 giugno terminano i lavori di rifacimento del manto stradale sulla strada che collega quota 1400 (Limone Piemonte) al Colle di Tenda alto.

Pertanto la strada sarà nuovamente percorribile a partire da venerdì 30 giugno con transito consentito dalle 6 alle 21.

Finalmente sarà possibile accedere con mezzi a motore alla Via del Sale dall'ingresso di Limone.

Cambiano invece le modalità di apertura della strada dei “50 tornanti", l'unica via di collegamento attuale tra l'alta valle Vermenagna e l'alta valle Roya. Almeno finchè non verrà ripristinato il transito attraverso il tunnel di Tenda.

A inizio giugno c'è stato un incontro tra il sindaco di Limone Massimo Riberi e il collega di Tenda Jean-Pierre Vassallo insieme ai rispettivi Prefetti, italiano e francese.

La strada “dei 50 tornanti” non sarà aperta per ragioni turistiche come l'anno scorso, ma solo ai residenti di Limone, Tenda e Briga, ai transfrontalieri e a chi vuole soggiornare a Casterino con due passaggi al mattino e due la sera. Sono molto ridotti gli orari. Nello specifico apertura dalle 6 alle 6,15 per chi arriva da Limone ed è diretto a Tenda e dalle 7 alle 7,15 da Tenda a Limone. La sera sarà transitabile dalle 19 alle 19,15 in direzione Francia e dalle 20 alle 20,15 in direzione Italia.

Lo conferma il sindaco di Limone Massimo Riberi: "Aperture ridotte rispetto allo scorso anno per consentire di andare avanti con i lavori del tunnel di Tenda. Mi auguro che questo serva a rispettare le promesse di transitabilità a ottobre 2023”.

A questo proposito non è ancora stata fissata una data per la Cig, Conferenza Intergovernativa Italia Francia, e per la rottura del diaframma nella nuova galleria.