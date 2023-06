Lavori al mercato coperto di Mondovì: Ascom chiede un incontro con l'amministrazione

Confcommercio As.com Monregalese, viste le notizie uscite nell'ultima settimana circa il progetto che porterà alla ridefinizione della piazza Ellero con la chiusura di un'ala dell'attuale mercato coperto, nell'ambito della collaborazione che vuole continuare a sostenere con l'attuale Amministrazione Comunale, ha chiesto un incontro al sindaco Robaldo e all'assessore Rabbia per avere chiarimenti sull'operazione che porterà inevitabilmente ad un riassetto dell'attuale distribuzione dei banchi di vendita.

Rappresentando il mercato cittadino un'importante evento commerciale che settimanalmente porta migliaia di persone nel cuore della città ed impegna più di 200 banchi che con le relative famiglie lavorano e muovono l'economia locale, appare necessario che vengano concordate le azioni adeguate a minimizzare le possibili ricadute negative. Siamo consapevoli che il progetto non sia frutto dell'attuale giunta ma di scelte che in passato furono decise forse senza valutarne appieno le conseguenze ma crediamo fermamente che si debba lavorare tutti insieme per ottenere il meglio anche dalle situazioni più complesse.

Il presidente Mattia Germone e il referente per FIVA-Confcommercio (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) Dario Sigismondi si sono pertanto subito attivati al fine di poter condurre un dialogo sia con gli uffici comunali che con gli operatori e poter trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti.