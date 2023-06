C’è un ristorante cuneese nella top 50 dei più consigliati da TheForK per quest'estate

È stata presentata nei giorni scorsi la classifica dei 50 ristoranti consigliati per l'estate da TheFork (una delle maggiori piattaforme online di prenotazione di ristoranti nata in Australia nel 2009).



Una lista di locali che arriva dopo quella presentata dalla compagnia a febbraio con i 100 ristoranti più votati e più apprezzati dai clienti.



Ma come spiega la società quest’ultima pubblicazione: "Non è una semplice riproposizione della classifica precedente, bensì la prima lista dei ristoranti selezionati da un algoritmo che prende in considerazione diversi criteri, dall’incremento dei volumi nella stagione estiva alla prenotabilità durante l'estate, oltre ovviamente alle valutazioni e recensioni. L'obiettivo è quello di attrarre l’attenzione di media e turisti su questi e altri ristoranti attivi su TheFork per supportare le prenotazioni durante la stagione estiva, durante la quale molti utenti italiani e stranieri cercano online i luoghi migliori per mangiare in vacanza.”



A livello regionale a guidare la classifica dei ristoranti è la Toscana con sei ristoranti. Il Sale a San Vincenzo, Lunasia a Viareggio, Il Cardinale a Colle Val D’Elsa, la Locanda De Banchieri a Porredo, Organika a Cortona e Il Palagetto a Volterra.



Per numero seguono Veneto e Sicilia con cinque ristoranti ciascuno. Quelli veneti sono l'Osteria Da Donato a Ponte Di Piave, Sestante a Venezia, la Terrazza del Boff a Costermano, l’Osteria del Guà a Lonigo e l'Agriturismo Terra Delle Dolomiti a Soverzene.



I siciliani sono Sangre Rojo a Lipari, Fichera 7117 - Dabbanna a Modica, IMORGANTE bottegabistrò ad Agrigento, Palmento del Serra di Relais San Giuliano a Viagrande e 22 Cucina Isolana a Cefalù.



Per quanto riguarda la nostra regione tre ristoranti sono stati selezionati in questa speciale classifica.



Il primo dei piemontesi è un due stelle Michelin: il Piccolo Lago di Verbania dello chef Marco Sacco (la cui opera è arrivata anche a Saluzzo con il ristorante Castellana San Giovanni).



A seguire la Trattoria dei Commercianti di Borgomanero, nel novarese.



E per chiudere c’è la stella Michelin del ristorante Il Nazionale di Vernante, l’unico dei locali cuneesi presenti nella lista che TheFork ha stilato per l’estate.