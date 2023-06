Gialla, puntinata di rosso, piccolo calibro, ma dolcissima: perché scegliere “la Tonda” di Costigliole Saluzzo [VIDEO]

Venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio torna a Costigliole Saluzzo la Fera d’la Tonda - la Sagra dell’Albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo giunta alla sua seconda edizione.

Tantissimi gli eventi in programma per questo weekend che celebra un frutto dalle proprietà organolettiche eccezionali, dal color giallo-puntinato di rosso e dalla media calibratura. Un frutto che porta con sé la storia e la tradizione di un intero territorio.

Abbiamo intervistato Flavio Lovera, direttore della cooperativa Albifrutta di Costigliole Saluzzo, con sede in via Piasco 22, realtà che recupera l'85 per cento di questa varietà contraddistinta da un alto grado zuccherino e molto spiccagnola per capire le sue caratteristiche. Durante l’evento legato a questo importante prodotto del territorio verrà svelato il nuovo marchio della Tonda di Costigliole Saluzzo, già mostrato in anteprima al Macfrut di inizio maggio a Rimini.

La Tonda di Costigliole

Nel saluzzese, la coltivazione dell’albicocco risale, con ogni probabilità, a molti secoli fa. La prima documentazione in nostro possesso è, però, relativa all’opera di Giovanni Eandi che, nel 1835, compilando la sua “Statistica della provincia di Saluzzo”, quantifica la produttività delle specie arboree da frutto che vi sono coltivate. Cita espressamente l’albicocco, distinguendo la produzione “di collina” (da 2 a 4 rubbi per pianta) da quella “di pianura” (da 3 a 6 rubbi).

La prima documentazione che attesta la storicità della coltivazione di albicocco nel Saluzzese è contenuta nell’opera di Giovanni Eandi “Statistica della provincia di Saluzzo” del 1835 L’Eandi compilando la sua Statistica della provincia di Saluzzo, quantifica la produttività delle specie arboree da frutto che vi sono coltivate e cita espressamente l’albicocco, distinguendo la produzione “di collina” da quella “di pianura”; inoltre, nel 1848, il Casalis, nel suo dizionario geografico afferma: “Gli agricoltori delle coline saluzzesi vi coltivano con diligenza i persici, gli albicocchi, i peri, i pomi, i pruni, i ciliegi. Si vedono queste piante in gran numero negli alterni della pianura e più specialmente nei vigneti delle colline.”

A testimonianza del fatto che l’introduzione dell’albicocco risalga a tempi remoti abbiamo il termine dialettale “armugnan”, con cui ancora oggi viene indicato in zona, che deriva dall’antica lingua d’OC. La sua coltivazione in frutteti specializzati è da far risalire agli anni ‘50, quando la sua coltivazione si concentrò nelle colline del Saluzzese, caratterizzate da un microclima favorevole allo sviluppo della specie.

La Tonda di Costigliole, annoverata anche nei manuali di agronomia, è una delle albicocche più saporite che si possano trovare nel mercato estivo; unica varietà tradizionale di albicocche del Piemonte ancora presente sul mercato, è un prodotto di altissima qualità, che a Costigliole ha trovato il suo habitat naturale. L’albicocca di forma tonda e media pezzatura, ha un colore giallo intenso aranciato chiaro con marezzature rossastre, presenta eccellenti caratteristiche organolettiche, ha polpa tenera con sapori e profumi molto intensi,. L’albicocca tonda di Costigliole rappresenta un caso perfetto di adattamento cultivar/ambiente poiché la Tonda produce costantemente, anche grazie al fatto che la zona di produzione è incastonata tra le Alpi Marittime e Cozie che la proteggono dai geli intensi, specie primaverili (l’albicocco è il primo a fiorire tra le specie da frutto coltivate professionalmente in Piemonte) e ne determinano un microclima con temperature miti e moderate brezze di monte. L’albicocca Tonda di Costigliole, ottima fonte di vitamina A e potassio, è utilizzata anche in trasformazioni artigianali apprezzate per l’aroma intenso. Oltre a puree, succhi e nettari, la forma rotonda e le piccole dimensioni del frutto la rendono idonea per trasformazioni di pregio quali frutti interi sciroppati o mezzene (albicocche a metà) utilizzate in pasticceria.

GLI APPUNTAMENTI DELLA FIERA D’LA TONDA

Si inizia Venerdì 30 giugno alle ore 20,30 al Palatonda di Ceretto con la Cena dell’albicocca tonda a cura della Pro Ceretto, la Lotteria Albifrutta e la Serata in musica, ad ingresso libero con Loris Gallo, per proseguire Sabato 1 luglio sempre nel Palatonda di Ceretto alle ore 21 Ceretto Palatonda con una serata di Musica dal vivo, ad ingresso libero, con la Pro Ceretto. Domenica 2 luglio a Costigliole Saluzzo nel Borgo Medievale dalle ore 8.30, per tutta la giornata Mercato dei produttori dell’albicocca tonda di Costigliole Saluzzo e la Fiera mercato di prodotti agricoli e artigianali a cura della Fondazione Bertoni. Alle ore 9.30 si svolgerà l’Inaugurazione mostra fotografica “Come Tele d’incanto” di Gianpiero Ferrigno, alle ore 10 la Santa Messa presso la parrocchiale con preghiera degli Agricoltori e a seguire, alle ore 10,45 l’Inaugurazione della Sagra, in Piazza della Parrocchia, con la presenza delle autorità e delle associazioni.

Alle ore 11,00 al Castello Rosso il Convegno Coldiretti Albicocca Tonda e presentazione marchio di qualità Albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo accompagnato da degustazioni O.N.A.frut delle varietà di albicocca. Quindi, come già anticipato dal Sindaco, alle ore 11,00 ci sarà la consegna del premio “La Tonda d’Oro” a Slow Food al termine la Firma del Patto di Amicizia con l’Albicocca Valleggia di Quiliano.

Poi sarà il momento del buon mangiare con il Pranzo dell’albiccocca tonda presso gli agriturismi di Costigliole Saluzzo: La Castagnotta e La Pineta

Nel pomeriggio, dalle ore 16, e per ogni ora, visite guidate agli affreschi di Hans Clemer nella cripta della parrocchiale e nel Castello Rosso, visita del Castlot e conclusione con aperitivo al Castello Rosso. Inoltre, dalle ore 16, e per ogni ora, visite guidate al frutteto della Tonda nel Borgo medioevale e sempre alle, per i più piccoli, Ludoteca per bambini presso il Parco del Castello Rosso. Dalle ore 16,30 le vie di Costigliole Saluzzo saranno animate dalla Passacharriera con musica occitana. Infine, per chiudere con gusto e buona musica alle ore 19 la Cena al Borgo medievale.