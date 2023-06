"Am piasrìa", dopo il Cuneo Pride, una campagna di comunicazione sul lavoro Lgbtq+ a Cuneo

In occasione del secondo Cuneo Pride - Desiderata, Arcigay Grandaqueer LGBT A.P.S. e CGIL Cuneo hanno presentato il progetto M3 AT WORK. Una campagna di comunicazione che si concentrerà nella seconda metà del 2023, e ora nella fase iniziale di ascolto: la formazione di un gruppo eterogeneo di lavoratrici/tori che con lo scopo di rappresentare la situazione lavorativa delle persone LGBT sul territorio Cuneese.

Il gruppo di lavoro focalizzerà la sua attenzione su tre punti: la scelta e le sfide nel vivere sul luogo di lavoro il proprio orientamento affettivo, anche detto Coming Out, la situazione lavorativa delle persone Trans* e delle famiglie omogenitoriali sul territorio.

"Abbiamo composto una cartolina - spiegano - Am Piasrìa (mi piacerebbe, in piemontese), distribuita anche durante il Pride, in cui abbiamo chiesto alle persone di indicarci i loro "mi piacerebbe" in merito a lavoro e famiglia: abbiamo raccolto tante risposte, a dimostrazione di quanto il tema sia attuale e sentito."

La campagna si avvarrà dell'utilizzo di vari media, cartellonistica ed eventi sul territorio cuneese a partire da questo autunno.

L'iniziativa è portata avanti dal progetto M3 at work, finanziato nell'ambito del PON inclusione con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020.

Perché Arcigay Grandaqueer LGBT+ ha voluto questo progetto?

“Perchè il posto di lavoro diventa la propria comunità di appartenenza, e a volte la propria famiglia. Quindi è importante che tutte le persone possano sentirsi libere di essere sè stesse, accolte e apprezzate.

Molte volte ci si isola per protezione e perchè si ha la convinzione di non poter uscire allo scoperto. “Am Piasrìa” sono i nostri Desiderata nel mondo del lavoro. Vogliamo mostrare quanto lontani siano messaggi e iniziative pieni di odio e paura dalla realtà quotidiana di chi vive il territorio. Mai come adesso le Famiglie sono importanti, perchè non ne esiste - cosi come non ne è mai esistita - solo una. E’ necessario dare sicurezza e chiarezza.”

Perchè per CGIL Cuneo questo progetto è importante?

"I diritti civili, unitamente a quelli del lavoro e sociali, rappresentano i pilastri per la costruzione di una società più giusta e rispettosa della dignità umana.

Da anni collaboriamo positivamente con Arcigay Grandaqueer LGBT+ per contrastare discriminazioni che, purtroppo ancora oggi, si realizzano nei luoghi di lavoro e nella società. Sindacato vuol dire: "insieme con giustizia", per questi motivi riteniamo che i temi toccati dal progetto M3 AT WORK, facciano parte del nostro patrimonio valoriale del nostro agire quotidiano". Ha dichiarato Piertomaso Bergesio, Segretario Generale della CGIL Cuneo.