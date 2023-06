Impiego di un anno in comune a Saluzzo per tre disoccupati over 58

C’è tempo fino alle 12 del 13 luglio per presentare la candidatura al progetto “Comune solidale 12” che prevede 3 “cantieri di lavoro” per altrettanti disoccupati over 58, cioè con più di 58 anni. I “cantieristi” saranno impiegati per 12 mesi (260 giorni lavorativi), per una paga lorda di 25,60 euro al giorno (5 ore), per 25 ore la settimana, su 5 giorni. “L'ammissione al cantiere – specificano dal municipio - non istituisce nessun rapporto di lavoro con il Comune di Saluzzo, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e o all'assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche.

Il partecipante mantiene la figura giuridica di disoccupato e l'iscrizione nelle relative liste e l'opportunità di partecipare alle chiamate pubbliche”.

Le domande vanno presentate all’ufficio del Settore Servizi alla persona (piazza Cavour 12) . Il modulo si può scaricare al link: https://comune.saluzzo.cn.it/wp-content/uploads/sites/18/2022/09/DOMANDA-DIPARTECIPAZIONE-editabile.pdf

I tre selezionati saranno impiegati in attività amministrativa nei vari settori del municipio, presumibilmente a partire da settembre 2023.

Per presentare la domanda bisogna possedere requisiti, previsti dalla Regione Piemonte, elencati nell’avviso: https://comune.saluzzo.cn.it/wp-content/uploads/sites/18/2022/09/LOCANDINA-2023.pdf

Criteri di precedenza per accedere al colloquio sono la residenza nel Comune di Saluzzo e titoli di studio e professionali adeguati alla mansione che verrà svolta. In base ai titoli posseduti e ad altri attestati di formazione sarà redatta una graduatoria provvisoria e poi saranno effettuati dei colloqui. I colloqui serviranno per accertare la competenze e professionalità del candidato.