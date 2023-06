Novità per il codice della strada: stretta sui monopattini, tolleranza zero per chi guida sotto effetto di alcol e droghe

E' stato approvato ieri, martedì 27 giugno, in Consiglio dei Ministri il disegno di egge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della strada.

Tolleranza zero per chi fa uso di alcol e droghe e si mette alla guida dell'auto e sospensione della patente per chi utilizza il telefono mentre si trova al volante.

Due provvedimenti fortemente voluti dal vicepresidente e ministro Matteo Salvini, che fin dall’inizio del suo mandato ne ha fatto una delle priorità.

ABUSO ALCOL E DROGA

Le nuove misure prevedono lo stop alla patente chi guida sotto effetto di alcol o droga: in caso di positività a sostanze stupefacenti scatterà la sospensione e la revoca della patente con divieto di conseguirla fino a tre anni.

Per i recidivi che continueranno a fare abuso di alcol, è prevista l'installazione di un dispositivo detto "Alcollock", che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero.

Inserito poi il divieto assoluto di conseguire la patente fino al compimento dei 24 anni per i minorenni sorpresi alla guida senza patente e sotto l'effetto di droga.

USO DEL CELLULARE

Linea dura anche per chi utilizza i cellulari mentre si trova alla guida o commette violazioni pericolose (circolazione contromano, sorpasso azzardato, mancato utilizzo sistemi di sicurezza per bambini, etc.): in questi casi è prevista la sospensione della patente.

NEOPATENTATI

I neopatentati non potranno mettersi alla guida di veicoli di grossa cilindrata prima dei tre anni dal momento del conseguimento della patente.

MONOPATTINI

Stretta anche sui monopattini, aumentati in maniera significativa negli ultimi anni: avranno l’obbligo di casco, targa e assicurazione. Quelli in sharing non potranno funzionare al di fuori delle aree consentite. Divieto assoluto di circolazione contromano; divieto di sosta selvaggia e sui marciapiedi. Previste sanzioni per: mancanza di frecce, freni, contraffazione dati del proprietario, potenziamento illegale del motore per modificare la velocità.

CICLISTI

Maggiori garanzie anche per i ciclisti, con la disciplina del sorpasso in sicurezza sia su strade urbane che extraurbane, prevedendo - ove possibile – almeno 1,5 metri di distanza nell’effettuare la manovra.

VELOX E ZTL

Vengono introdotte inoltre nuove norme sulla disciplina delle zone a traffico limitato, che dovranno essere usate con il criterio del massimo buon senso, e maggiore chiarezza sugli autovelox: con successivo regolamento saranno uniformate le modalità di approvazione degli strumenti di rilevazione della velocità. Spetterà ai sindaci il compito di proporre soluzione equilibrate che tutelino ambiente, libertà di circolazione e lavoro.

ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA

Safety car, in caso di incidenti in autostrada, potranno rallentare il traffico e fruire da deterrente per ulteriori incidenti. Previsti infine più controlli e segnaletiche ai passaggi a livello.

EDUCAZIONE STRADALE

Previsto un bonus di due punti sulla partente all'atto del rilascio per i ragazzi che abbiano frequentato corsi extracurricolari sulla sicurezza stradale organizzati da scuole secondarie statali o paritarie.

Nel corso del Consiglio dei ministri è stato, inoltre, esaminato e approvato il disegno di legge-delega per una riforma della disciplina sulla circolazione stradale, che riordina e razionalizza la materia anche nell’ottica dell’ammodernamento del testo normativo in vigore, che risale al 1992.