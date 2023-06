Saluzzo Estate, parte il Cinema all’aperto e continuano gli eventi

Ogni settimana il calendario di “Saluzzo Estate” propone appuntamenti di carattere diverso, spaziando tra musica, teatro, libri. Fisso è l’appuntamento del mercoledì sera con il “Cinema all’aperto” che ogni settimana, a partire da stasera mercoledì 28 giugno, proporrà un film diverso in varie zone della città.

La serata di cinema sotto le stelle si inaugura a Castellar alle 21.30 con il film “Le otto montagne”.

Mercoledì 5 luglio alle 21.30 nei giardini Via Pignari a Saluzzo, sarà proiettata la pellicola “Corro da te”. Una storia sull'amore, sulle relazioni e in cui tocca con ironia il tema delicato e poco trattato della disabilità e che vede come comparsa una saluzzese: Sabina Fornetti, atleta paralimpica di sitting volley, che nel film è è tra il gruppo degli amici sportivi di Chiara (Miriam Leone), co-protagonista con Pierfrancesco Favino. Ingresso libero. Per info: www.prenotazionifondazionebertoni.it, info@fondazionebertoni.it, 017543527.

Mercoledì 12 luglio sempre alle ore 21.30 il cinema all’aperto è in frazione Cervignasco con il film "Minions 2", mercoledì 19 luglio a Borgo Maria Ausiliatrice, con " Il Gatto con gli stivali 2", mentre mercoledì 2 agosto l’appuntamento è in via Della Croce con "Grazie Ragazzi". La rassegna si chiude il 9 agosto nel parco Tapparelli (via Trieste 23) con “L’ultima notte di amore”.

Saluzzo Estate: il programma dal 29 giugno al 5 luglio.



Domani giovedì 29 giugno alle 18 a Villa Belvedere Radicati, via San Bernardino 17, “Dialogando con l’autore Giovanni Tesio”. Per info: associazione.arteterracielo@gmail.com, 333 697 90 63.

Sempre a Villa Belvedere Radicati, alle 21, 15 parte la rassegna teatrale "Storie Destate" a cura della compagnia Teatro del Marchesato Saluzzo che presenta lo spettacolo “Piovono italiani” dalle “Letture di Mattia Torre”. Per info: associazione.arteterracielo@gmail.com, 333 697 90 63.

Giovedì 29 giugno alle 20.30 al Tasté Bristot, salita al Castello continua la rassegna “I limiti dell’uomo” a cura di Matteo Avataneo. Alle 21 Salotto letterario a cura della Prof.ssa Silvia Mate A cura di UR-CA Per info: info@ur-ca.it, 3496275879

Venerdì 30 giugno alle 21.15 al Quartiere di piazza Montebello 1 per ”Trame di Quartiere” ci sarà la presentazione del libro “Ce la farò” di Gabriella Mosso. Per info: www.prenotazionifondazionebertoni.it

Venerdì 30 giugno dalle 19 in centro città, ancora un venerdì di Freequence.

Un giorno alla settimana nei mesi di luglio, agosto e settembre: Biblioteca Civica, Il Quartiere “In Biblioteca con gli Ambasciatori di Storie”. A cura di MU.SA. Per info: musa@itur.it, 329 3940334.

Sabato 1 luglio alle 21 in Castiglia, Saluzzo alta (partenza dalla biglietteria) “SALUZZO, Tour serale” - Centro storico A cura di MU.SA. Per info: musa@itur.it, 329 3940334.

Sabato 1 luglio alle 21 al Tasté Bristot, via Salita al Castello Tastè Live Music. Per info: info@ur-ca.it, 3496275879.

Domenica 2 luglio alle 16 Villa Belvedere Radicati, via San Bernardino 17 va in scena lo spettacolo teatrale per famiglie “Bambini si nasce” di e con Raffaella Antona e Cristiano Ferrua. Per info: associazione.arteterracielo@gmail.com, 333 697 90 63.