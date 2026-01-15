Aprono le iscrizioni alle L’Étape Piemonte e L’Étape Mondovì 2026

Il grande ciclismo torna protagonista in Piemonte nel 2026. A partire dal 15 gennaio aprono ufficialmente le iscrizioni, sulla piattaforma ENDU, per L’Étape Piemonte e L’Étape Mondovì, due appuntamenti che mettono al centro il territorio, le sue montagne e una tradizione ciclistica conosciuta e amata dagli appassionati di tutto il mondo.

Il Piemonte si conferma così cuore pulsante del calendario ciclistico, grazie al coinvolgimento delle istituzioni regionali e locali e a un progetto strutturato che valorizza paesaggi, storia e comunità, inserendosi nel percorso di sviluppo de L’Étape Italy by Tour de France, il format ufficiale del Tour de France dedicato al ciclismo amatoriale.

31 maggio 2026 – L’Étape Piemonte

Il primo appuntamento è in programma il 31 maggio, nella Valle Gesso, in provincia di Cuneo, con partenza da Entracque e il coinvolgimento di Margreen, la “green community” delle Alpi Marittime che si affacciano sul Mediterraneo, un’area dove sport, ambiente e turismo si incontrano in modo concreto. Tra le Valli Stura, Gesso, Vermenagna e la città di Borgo San Dalmazzo si trovano alcune delle salite che hanno fatto la storia del ciclismo internazionale: Colle della Maddalena, Colle della Lombarda e Colle di Tenda. Bastano questi nomi per dare un senso alla partecipazione a questo evento.

INFO PERCORSI:

Granfondo: 130 km – 2.500 / 3.000 m di dislivello

Medio: 80 km – 1.500 m di dislivello

Cicloturistica: 60 km – 800 m di dislivello

20 settembre 2026 – L’Étape Mondovì

Il secondo appuntamento è fissato per il 20 settembre, con partenza da Mondovì, sempre in provincia di Cuneo, in collaborazione con la Granfondo Alpi del Mare. Dopo una prima edizione di grande successo nel 2025, con oltre duemila partecipanti ed un format ricco di eventi collaterali, L’Étape Mondovì torna con percorsi studiati per valorizzare il territorio del Monregalese e offrire un’esperienza capace di unire sport, paesaggio e comunità.

INFO PERCORSI:

Granfondo: 120 km – 2.000 m di dislivello

Cicloturistica: 60 km – 800 m di dislivello

Le iscrizioni sono aperte dal 15 gennaio sulla piattaforma ENDU. È prevista una quota di lancio speciale di 30 € per entrambe le manifestazioni, valida fino al 14 febbraio.

La quota di iscrizione comprende, in omaggio, anche la maglia ufficiale de L’Étape Italy, oltre ai ristori lungo il percorso, l’assistenza tecnica e il tradizionale pasta party finale. La sola maglia tecnica rappresenta già un valore significativo per i partecipanti.

Sono inoltre previste speciali agevolazioni dedicate alle squadre, per permettere loro di immergersi appieno nell’atmosfera unica del Tour de France.

Per chi desidera vivere la manifestazione in modo ancora più esclusivo, sono disponibili all’acquisto le quote VIP e Prima Griglia, che garantiscono un’esperienza privilegiata durante l’evento.

LINK ISCRIZIONI :

· L’Étape Piemonte: https://www.endu.net/en/events/etape-entracque/

· L’Étape Mondovì: https://www.endu.net/en/events/granfondo-alpi-del-mare/

Per maggiori informazioni: registration@letapeitaly.it

“La presenza di due eventi L’Étape Italy by Tour de France in provincia di Cuneo conferma il ruolo centrale del nostro territorio nel panorama ciclistico nazionale e internazionale - afferma Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo e Sindaco di Mondovì -. Manifestazioni di questo livello, come ha dimostrato il successo della Alpi del Mare – Mondovì lo scorso anno, uniscono sport, turismo e sviluppo locale, creando valore per le comunità e rafforzando l’immagine della Provincia Granda come terra di eventi di livello assoluto.”

“Ospitare L’Étape Piemonte è per Entracque - commenta il sindaco, Gian Pietro Pepino - e per tutta le Valli, Stura e Vermenagna una grande opportunità. Questo evento porta attenzione su un territorio straordinario, fatto di natura, cultura sportiva, e con un forte legame col Tour de France. Rappresenta un’occasione concreta di promozione turistica e di coinvolgimento della comunità locale grazie anche al supporto diretto di Margreen, la green community che racchiude le tre valli Stura, Gesso e Vermenagna oltre alla città di Borgo San Dalmazzo la cui missione è la valorizzazione sostenibile delle Alpi Marittime affacciate sul Mediterraneo.”

“L’Étape Italy - conclude Emiliano Borgna, presidente ACSI Ciclismo - non è solo una serie di granfondo, ma un progetto che introduce format innovativi per il ciclismo amatoriale, capaci di coinvolgere atleti, famiglie e comunità locali. Eventi come L’Étape Piemonte e L’Étape Mondovì rappresentano un modello virtuoso di sport accessibile, sicuro e sostenibile, in grado di dialogare con le istituzioni e di valorizzare i territori.”