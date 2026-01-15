Prosegue al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo il Public Programme “Oltre la moda” dedicato a Helmut Newton e Ferdinando Scianna

Continua nel 2026 il programma di incontri pubblici Oltre la moda, curato da Monica Poggi e Fondazione Artea, che accompagna i visitatori alla scoperta dei due grandi progetti espositivi Helmut Newton. Intrecci al Filatoio di Caraglio e Ferdinando Scianna. La moda, la vita alla Castiglia di Saluzzo. Dopo i primi tre appuntamenti del 2025, il nuovo anno offrirà nuove e imperdibili occasioni di dialogo con esperti di fotografia, moda e cultura visiva per leggere e contestualizzare il lavoro dei due autori e riflettere sulle intersezioni fra fotografia, produzione, collezionismo e società contemporanea.

Lunedì 19 gennaio, alle 21, invece, sarà il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo (via Palazzo di Città, 15) ad ospitare eccezionalmente la proiezione del docu-film “Ferdinando Scianna. Il fotografo dell’ombra“, diretto da Roberto Andò e presentato in anteprima alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Il film esplora la carriera e la vita di Scianna, offrendo uno sguardo approfondito sulle sue opere e sul contesto in cui sono state create, coinvolgendo molti di coloro che ne hanno fatto parte, tra giganti della cultura del Novecento e vecchi amici di gioventù. Al termine della proiezione si potranno approfondire alcuni dei temi emersi dalla visione, grazie alla presenza sul palco del regista del documentario Roberto Andò, del fotografo e protagonista Ferdinando Scianna e del direttore della Fondazione Artea, Davide De Luca. Evento in collaborazione con l’associazione Ratatoj APS, nell’ambito della rassegna Lunedì Cinema, inverno 2026. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, apertura al pubblico ore 20.30. Trailer ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=n5ckyd7YRKI

La mostra Helmut Newton. Intrecci al Filatoio di Caraglio (via Matteotti, 40) è promossa e organizzata da Fondazione Artea e curata da Matthias Harder. È realizzata in collaborazione con la Helmut Newton Foundation e il Comune di Caraglio, grazie al contributo della Fondazione CRT, della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRC, con il supporto del Museo Lavazza e di Confindustria Cuneo, e con il patrocinio della Provincia di Cuneo. È visitabile fino al 1° marzo 2026, il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Il progetto Ferdinando Scianna. La moda, la vita alla Castiglia di Saluzzo (piazza Castello, 1), curato da Denis Curti, è promosso e organizzato dal Comune di Saluzzo e della Fondazione Artea ed è reso possibile, oltre alle collaborazioni con la Fondazione Torino Musei, la GAM di Torino e la Fondazione Arte CRT, anche grazie al supporto del Museo Lavazza, di Confindustria Cuneo, della Fondazione Amleto Bertoni con Terres Monviso, e con il contributo dell’ATL del Cuneese e il patrocinio della Provincia di Cuneo. Accoglierà i visitatori fino al 1° marzo 2026, il venerdì dalle 15 alle 19 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Per biglietti e informazioni visitare il sito www.fondazioneartea.org.

Fondazione Artea è partecipata da Regione Piemonte e Comune di Cuneo.