"Lavoro senza confini": cinque incontri nelle Langhe sul rapporto tra occupazione e sviluppo

Può esistere un rapporto virtuoso tra lavoro e sviluppo territoriale? È questa la domanda al centro di "Lavoro senza confini", ciclo di cinque focus group di ricerca e ascolto che attraverseranno le Langhe da gennaio a febbraio 2026. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Don Gianolio in collaborazione con APRO e Fondazione CRC, coinvolgerà amministratori locali, imprenditori, rappresentanti del mondo cooperativo e sindacale, operatori sociali ed esperti del territorio.

Ogni appuntamento, in programma alle ore 17, affronterà le specificità di ciascuna area: si parte il 15 gennaio a Santo Stefano Roero (Chiesa di San Bernardino) per il Roero, si prosegue il 20 gennaio ad Alba (Piazzale Beausoleil), il 5 febbraio a Novello (Novelab) per la Langa del Barolo, il 12 febbraio a Neive (Auditorium San Giuseppe) per la Langa del Barbaresco, fino all'incontro conclusivo del 19 febbraio a Bossolasco (Piazza Oberto 1) dedicato all'Alta Langa.

Un percorso di confronto collettivo per riflettere sulle trasformazioni del lavoro, sulle sfide demografiche, sull'integrazione e sulla sostenibilità dello sviluppo in un territorio in continua evoluzione. L'ingresso a tutti gli incontri è libero.

In allegato il programma.