Bra, il nuovo anno di Artico Club si apre con il sold out della stand up comedian Serena Bongiovanni

Riparte nel 2026 la terza edizione di Artico Club, la rassegna di Artico Festival che ogni inverno riunisce pubblico e artisti in una dimensione intima e calorosa, trasformando il Teatro Politeama Boglione di Bra in un club, almeno per qualche sera.

Artico Club è realizzato dall’associazione culturale Switch On, in collaborazione con il Comune di Bra e grazie al contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT. Questa edizione è resa ancora più speciale grazie alle donazioni ricevute dalle tante persone che hanno voluto aderire alla campagna di crowdfunding, realizzata sulla piattaforma Eppela nell’ambito dell’iniziativa +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. Al raggiungimento di 5.000 Euro di donazioni, la Fondazione ha raddoppiato la cifra a supporto dell’evento.

Ha già registrato diversi sold out in tutta Italia Foramalocchiu, il nuovo spettacolo della stand up comedian torinese Serena Bongiovanni, la cui comicità è caratterizzata da un linguaggio deflagrante, schietto e intelligente. La data a Bra, già esaurita, è fissata per sabato 24 gennaio, per un imperdibile monologo che trasforma la sfortuna quotidiana in materia comica. Un racconto ironico e tagliente sull’inadeguatezza, sugli imprevisti e su quella sensazione di essere sempre “quasi” al posto giusto.

Il 21 febbraio quella ad Artico Club sarà l’unica data piemontese dei Fine Before You Came, una delle band emo/post-hardcore italiane più longeve e influenti, nata a Milano alla fine degli anni ’90. Il concerto a Bra sarà un live speciale, costruito appositamente per il teatro, e sarà basato sul loro ultimo album C'è ancora amore.

Grazie al visual design di Federica Sorba (Nova Media Studio), progettato appositamente per l’occasione, al Politeama anche quello che accade lontano dal palco è sorprendente. Luci, immagini e musica rivelano spazi del teatro in un’ottica nuova, tessendo fili che si intrecciano in un unico ambiente, creando un’esperienza immersiva.

Nessun progetto culturale è un’isola. Per questo ad Artico saranno presenti due realtà attive sul territorio, che con il loro lavoro rendono Bra e il cuneese un luogo più luminoso. Si rinnova la collaborazione con Casa Pride, associazione diventata rapidamente un punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+ in Piemonte; mentre un nuovo spazio sarà affidato alla Rete Cuneese per la Palestina, che mantiene alta l’attenzione sulla situazione attuale e promuove progetti di autosviluppo, sostenendo una pace giusta per tutta la Palestina. Nel corso delle serate, il pubblico potrà raccogliere materiale informativo, porre domande e confrontarsi con i volontari dei due gruppi.

Biglietti disponibili su DICE.

Serena Bongiovanni nasce come giurista e project manager e muore come comica, un plot twist che piacerebbe moltissimo a David Lynch, ma meno a suo padre. Nel 2011 si avvicina al teatro di prosa per poi passare nel 2013 all’improvvisazione teatrale come allieva della scuola QuintaTinta in cui si diploma nel 2016, anno in cui entra a far parte della compagnia amatori come attrice e regista di un proprio spettacolo. Nel 2020 inizia a studiare Stand up comedy presso la scuola TAC- Tutta un’altra comicità- e, dal 2021, inizia a girare diversi palchi in Italia con pezzi inediti, fino ad arrivare, nel 2023, al suo primo spettacolo intero “Madama Culass”. Nel 2022 e nel 2023 Michela Giraud ed Eleazaro Rossi la scelgono per aprire i loro spettacoli al Teatro Concordia di Venaria Reale. Negli ultimi due anni, oltre a partecipare all'Open Mic Tour di Comedy Central, ha collaborato per diverse realtà come Lavazza, La Stampa, Circolo dei Lettori ed Evergreen Fest.