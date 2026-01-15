Successo per “Limone for family” tra entusiasmo ed eventi carnevaleschi

Sono appena terminati gli eventi delle vacanze di Natale di “Limone For Family”.

Un periodo incredibile che ha visto tantissimi turisti, come non se ne vedevano da anni, sia in paese sia sulle piste della “Riserva Bianca” e su quella del “Maneggio”.

Un pubblico fantastico che ha seguito i 4 eventi e che gli organizzatori vogliono ringraziare di cuore.

Si è partiti domenica 28 dicembre con un’esibizione emozionante e coloratissima di “Prismabanda” lungo la via centrale e pedonale di Limone. Anche la seconda “street band” venuta da Biella e che si è esibita il 4 gennaio, la “Marciape’ ”, non è stata da meno con un esibizione con tanta energia ed allegria.

Esibizioni ancora più magiche vista la spettacolare illuminazione della piazza di Limone con il “Presepe Pop” di Marco Lodola: uno sfondo straordinario e un effetto scenografico meraviglioso.

La fiaccolata del 30 dicembre quest’anno, grazie al notevole innevamento, è tornata sulla pista “Cresta” per offrire una vista super spettacolare agli spettatori della discesa a cui hanno partecipato i maestri della Scuola Sci Limone, dell’Equipe Limone e della “Alpi Azzurre”.

Il 3 gennaio al “Maneggio” l’evento top di “Light, Music & Fire”, mai spettacolare come quest’anno, con tantissimi bimbi a fare la fiaccolata (circa 400), le incredibili discese dei Maestri della Scuola Sci Limone con tute e sci luminosi, i fantastici effetti pirotecnici in pista ad accompagnare le discese ed il grandioso spettacolo finale di fuochi piromusicali.

Un incredibile successo grazie all’impegno di tutti i Maestri di sci che hanno partecipato agli eventi, al sostegno del Comune di Limone Piemonte, della “Riserva Bianca”, del “Maneggio” e delle 40 attività commerciali ed artigianali di Limone e Vernante che sponsorizzano gli eventi.

Già in preparazione i prossimi emozionanti eventi per bambini e famiglie a Limone.

Sabato 14 febbraio in Piazza del Municipio dalle 15 alle 18 tornerà uno degli eventi più amati dai bambini e dalle famiglie: “Il carnevale dei piccoli”.

Come dice il titolo dell’evento, un pomeriggio dedicato ai “piccoli” ed alle loro famiglie con tante iniziative concentrate nella meravigliosa piazza di Limone: laboratori creativi, truccabimbi, la sfilata dei bimbi mascherati, giochi musicali e tanti gadget in regalo con l’animazione di Andrea Caponnetto e lo “Zenzero Team”.

Lunedi 16 febbraio dalle ore 18 sulla pista del “Maneggio”, ora splendidamente illuminata, si svolgerà “Discese e divertimento in maschera”.

Un momento goliardico e divertente per tutte le età e tutti i travestimenti dedicato a chi vuole sciare e divertirsi nella magia della neve illuminata.

“Limone For Family”, che con quest’anno arriva all’undicesima edizione, si conferma un calendario di eventi “top” per Limone e per le famiglie che frequentano la “perla” delle Alpi Marittime.