Saluzzo, addio a Lorenza Brivio: un cuore grande verso gli animali

La signora Brivio si è spenta improvvisamente nella sua abitazione nell’alto centro storico di Saluzzo. Lorenza Barale aveva 86 anni ed era la vedova di Ettore Brivio, storico antiquario saluzzese, deceduto nel 1989.

E’ stata trovata in casa senza vita, ieri 28 giugno. Il mattino aveva parlato al telefono con la figlia Paola e, come succedeva spesso, i residenti del borgo, l’avevano vista fuori della porta, intenta a dare da mangiare ad un gatto randagio. Uno dei tanti che, spersi o abbandonati, trovava da lei, un aiuto.

Lorenza, originaria di Falicetto, amava tutti gli animali, aveva una grande sensibilità verso di loro ed un occhio particolare nell’individuare quelli in difficoltà, che passavano nella zona. Sotto il suo portico non mancava mai acqua e cibo per aiutarli. Dare cibo agli animali significava per lei sostenerli nella vita.

Come innaffiava le piante, anche quelle altrui, se le vedeva in sofferenza.

“Era generosa, bella, schietta, diretta e qualche volta burbera, ma era speciale” ricordano di lei.

Lascia la figlia Paola che gestisce dal 2022 il Centro Culturale "Borgata", a San Martino di Stroppo in val Maria, continuando l’attività, dopo la morte dei fondatori Maria e Andrea Schneider e secondo la loro filosofia.

Il funerale con la benedizione si svolgerà domani venerdì 30 giugno alle 16 nella chiesa di San Bernardino di Saluzzo. La salma sarà tumulata nel cimitero di Villafalletto.