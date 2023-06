Guarene, viaggiava sull'Asti-Alba senza assicurazione e con targhe modificate per eludere i controlli

E' stata la targa di un veicolo in transito sulla Alba-Asti a generare sospetti negli agenti in servizio della pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale di Guarene, negli scorsi gioni impegnati nell'azione di controllo del territorio. Dopo averlo intercettato e bloccato - a seguito di un breve inseguimento -, il personale ha accertato come entrambe le targhe del mezzo fossero state modificate.



Eseguiti una serie di controlli sul veicolo e sul conducente nonché proprietario, residente in zona, gli agenti hanno appurato che l’auto risultava già sequestrata da altra forza di polizia lo scorso anno per mancanza di assicurazione e che, oltre a non poter circolare, risultava nuovamente priva di copertura assicurativa.

Nell’ambito dell’attività investigativa è quindi emerso che le targhe applicate erano in carico a veicoli in regola ed estranei ai fatti, e che la manomissione avveniva al fine di eludere i controlli, soprattutto automatici, sul veicolo il quale non poteva assolutamente essere utilizzato.



A carico del soggetto identificato, oltre a pesanti sanzione pecuniarie, è stato predisposto il ritirato della patente di guida, mentre il veicolo è stato tolto definitivamente dalle sue disponibilità per confisca a favore dello Stato. Il Comando di Polizia Locale sta eseguendo accertamenti finalizzati a ulteriori provvedimenti a carico del conducente.