Cuneo: gli Alpini di San Rocco hanno festeggiato i 102 anni del reduce di Russia Giuseppe Falco

Sabato 24 giugno il Gruppo Alpini di San Rocco Castagnaretta si è stretto attorno al Reduce di Russia Giuseppe Falco per festeggiare i suoi 102 anni.



Nonno Beppe ha avuto anche il privilegio di essere salutato dal comandante del 2° Reggimento Alpini col. Massimiliano Fassero, dalla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, dall'assessore Gianfranco Demichelis e dalla consigliera Santina Isoardi.



Il prossimo appuntamento che vedrà Beppe Falco tra i protagonisti, sarà il 16 luglio, durante la sfilata per le vie cittadine a chiusura dei tre giorni dedicati alla celebrazione del centenario della Sezione A.N.A. di Cuneo.



Gli Alpini di San Rocco, invece, danno appuntamento a tutti per domenica 29 ottobre, giorno in cui si festeggerà il 60° anniversario della fondazione del gruppo. Prossimamente verrà divulgato il programma dettagliato della manifestazione.