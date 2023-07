Rinnovato il comodato per il Memoriale Divisione Alpina Cuneense alla Stazione Ferroviaria di Cuneo Gesso

È stato firmato questa mattina, 4 luglio, il contratto per il rinnovo del sub-comodato relativo ai locali della ex stazione ferroviaria di Cuneo Gesso dove è ospitato il Memoriale Divisione Alpina Cuneense e dei caduti della provincia di Cuneo.

Il Comitato Memoriale Divisione Alpina Cuneese di Cuneo – Associazione Nazionale Alpini, appositamente costituito il 5 ottobre 2009 allo scopo di realizzare il Memoriale, aveva individuato i locali della ex stazione ferroviaria proprio per il legame con la partenza dei militari, coinvolgendo l’Amministrazione Comunale ad avviare i contatti con Rete Ferroviaria Italiana per avere in disponibilità tali locali.

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 305 del 08/11/2011 (e con successiva determinazione a contrarre n. 1540 del 25/11/2011), il Comune aveva approvato la concessione in comodato degli immobili avuti in disponibilità da R.F.I. con contratto sottoscritto in data 20/02/2012.

Essendo scaduto il contratto di comodato ed essendo nell’interesse dell’Amministrazione di mantenere vivo il Memoriale, con determinazione dirigenziale n. 780 del 29/05/2018, è stato approvato il rinnovo con R.F.I. concretizzato con il la stipula di un nuovo contratto sottoscritto in data 28/09/2021. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1066 del 28/06/2023, è stata approvata la stipula del sub comodato dei locali sopracitati tra il Comune di Cuneo ed il Comitato Memoriale Associazione Nazionale Alpini di Cuneo, al quale subentrerà, entro il 31/12/2023, la sez. A.N.A. di Cuneo.

Più precisamente, vengono concessi in sub comodato i locali liberi del Fabbricato Viaggiatori e l’area ex scalo comprensiva del Magazzino Merci.

Il contratto di sub comodato scadrà il 27 settembre 2030, in concomitanza con la scadenza del comodato tra R.F.I. e Comune di Cuneo.

"Quelle apposte oggi - dichiara la sindaca Patrizia Manassero - non sono semplici firme, ma un importante impegno per continuare a ricordare e rivivere la storia dei nostri Alpini. Siamo quindi molto contenti di aver rinnovato il protocollo che manterrà in vita il Memoriale della Divisione Cuneense all'ex stazione di Borgo Gesso".