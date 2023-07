Al bioparco di Caraglio ingresso gratuito in settimana e per tutta l’estate

Parte con grandi promozioni la stagione estiva al bioparco di Caraglio, aperto a tempo di record nel mese di aprile dopo che la famiglia Manzi, noti imprenditori caragliesi, aveva ottenuto l’affidamento in gestione dal comune dell'area inaugurata poco più di un anno fa.



La grande novità per questa stagione prevedono l’ingresso gratuito al parco, escluso il lago, per l’intera estate e durante la settimana, ad eccezione di festivi e prefestivi: in quei giorni il ticket di ingresso costerà tre euro. L'accesso al parco sarà consentito anche ai cani.



Per quanto riguarda l’accesso al lago balneabile si pagherà un biglietto di cinque euro nei feriali e di otto euro per festivi e prefestivi, ma con un forte sconto per chi scegliesse di venire a fare il bagno in frazione Bottonasco nelle giornate di giovedì.



A partire da oggi, giovedì 6 luglio, il costo del biglietto per il lago sarà ridotto a 2 euro e 50 centesimi.



Intanto è già stato attivato il parco avventura così come l’area balneare con cento lettini e ombrelloni. Nel mese di luglio partiranno anche gli apericena al lago ogni venerdì, sabato e domenica con dj set ogni sabato dal 15 luglio.



Il bioparco è aperto al pubblico da lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 24 e la domenica dalle 8 ale 21.



COS’E’ IL PROGETTO ‘ACQUAVIVA’?



Si tratta di un recupero durato anni, tra gli “interventi faro” individuati dalla Fondazione Crc che ha contribuito con un sostentamento di 2 milioni di euro. La fruibilità della struttura ha preso il via nel giugno scorso. L’area di Acqua Viva” è estesa su 15 ettari (42 giornate piemontesi) con un investimento finale di 2,6 milioni di euro (oltre ai fondi della fondazione Crc, quasi 400mila euro dal comune di Caraglio, 250mila dall’Unione Montana Valle Grana).



Un vero e proprio polo naturalistico, su un terreno concesso dal demanio gratuitamente nel 2017 al comune della Valle Grana con il vincolo della riqualificazione. Riqualificazione che si basa nella valorizzazione dell’acqua. Con due laghi con scopi precisi. Il primo a uso irriguo con una vasca a forma pentagonale capace di stoccare fino a 50mila metri cubi di acqua e che garantisce un bacino di riserva indispensabile per le molte aziende agricole sul territorio. E a fianco un lago/piscina a finalità turistica. È il primo bio-lago natatorio del Piemonte con un innovativo sistema di auto depurazione tramite le fitopiante.