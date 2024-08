Provincia, amministratori comunali della Granda al voto domenica 29 settembre

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo indirà i comizi elettorali entro martedì 20 agosto.

Una formula burocratico-amministrativa per dire che dovrà convocare a ridosso di Ferragosto – insieme ai colleghi di oltre 40 Province sparse sul territorio nazionale – le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale.

Non c’è dunque stato il ventilato slittamento di qualche settimana per cui le elezioni di secondo grado vengono confermate per domenica 29 settembre.

Una tornata – ricordiamo – riservata esclusivamente agli amministratori comunali dei 247 Comuni della Granda e che riguarda soltanto l’elezione dei 12 consiglieri provinciali e non il presidente, eletto due anni fa nel settembre 2022.

Le liste vanno presentate nelle giornata di domenica 8 e lunedì 9 settembre, supportata ciascuna da un numero di firme previsto dalla normativa.

Entro sabato 21 settembre l’Ufficio elettorale dovrà aver verificato la validità delle candidature e la corretta presentazione delle liste.

Si voterà nella sola giornata di domenica 29 settembre in quattro seggi, allestiti a Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.