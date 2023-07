E’ arrivata la fibra ottica FTTH a Brossasco

Si aggiunge anche il comune di Brossasco all’elenco di città raggiunte dalla fibra ottica FTTH di Isiline: il provider con sede a Saluzzo, infatti, ha implementato la propria copertura con un servizio decisamente più performante rispetto a quelli attualmente presenti in ben 760 unità immobiliari.

Già clienti e nuovi utenti interessati possono quindi verificare la propria copertura e richiedere il passaggio alla fibra ottica FTTH che permette di arrivare a velocità di navigazione fino a 1000 Mbps: con questa nuova tecnologia, infatti, è possibile raggiungere velocità elevatissime sia in download che upload che permettono l’accesso a tutti i siti web in pochi istanti, l’invio e la ricezione di file pesanti oltre che la possibilità di usufruire di tutti i servizi in streaming e on-demand.

Con la fibra, per privati ed aziende, è possibile accedere alla Banda Ultra Larga e migliorare nettamente il proprio servizio di connettività: infatti, è possibile collegare alla rete più dispositivi senza rallentamenti o disconnessioni.

Isiline, che si occupa del collegamento dall’infrastruttura in strada fino all’immobile, è un provider con sede a Saluzzo: fortemente radicato al proprio territorio di riferimento, Isiline opera con tecnici altamente specializzati che si occupano di installare ed attivare la fibra ottica. Sempre dalla sede di Saluzzo operano i tecnici dell’assistenza clienti, sempre disponibili dal lunedì al sabato per risolvere eventuali problemi sulla linea e per supportare gli utenti.

Per ricevere ulteriori informazioni sui costi e sulle tempistiche di attivazione è possibile rivolgersi ad uno dei punti vendita di Saluzzo, Cuneo, Fossano e Carmagnola oppure attivare in autonomia la linea direttamente su shop.isiline.it. E’ inoltre possibile telefonare sempre al numero 0175/292929 per richiedere informazioni e sottoscrivere il contratto con alcuni semplici passaggi.