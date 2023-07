Si svelano i restauri della Cappella di San Giacomo di Busca

Il progetto ha permesso di riportare alla luce importanti dipinti risalenti al 1400 che sono attualmente allo studio da parte degli storici locali per la loro esatta attribuzione mentre nel frattempo si stanno mettendo in campo iniziative di promozione del sito con lo scopo di farlo conoscere soprattutto ai giovani ai quali il progetto dedicato.

Con l occasione i Massari desiderano ringraziare pubblicamente tutti coloro che con il loro sostegno hanno reso possibile tutto ciò cominciando dal Vicario don Roberto Bruna, Mons. Cristiano Bodo, l'ufficio Beni Culturali con la dottoressa Sonia Damiano, il Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi, il Sindaco dottor Marco Gallo, l'ufficio tecnico Comunale con il Geom . Bruno Tallone, il Consorzio irriguo di Busca con il Geom . Alberto Rosso, la Soprintendenza con la dottoressa Liliana Rey Varela, la prof Mirella Lovisolo, il prof. Marco Piccat , il prof. Bruno Raspini, le aziende, i privati cittadini, i componenti il Comitato Festeggiamenti del Quartiere nonché le Fondazioni bancarie che in tutti questi anni, dal 2014 anno in cui sono iniziati i lavori, non ci hanno lasciato mancare l incoraggiamento e il sostegno economico necessario.