Fuori pericolo il 73enne precipitato dopo il crollo di un balcone in centro a Saluzzo

Non è in pericolo di vita l’uomo coinvolto in un incidente nell’interno cortile di un’abitazione tra il civico 9 e 11 di via Vacca a Saluzzo avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 9 luglio.

Si tratta di un’antennista in pensione di 73 anni che, stando a quanto si apprende, dopo essere rincasato poco prima di mezzogiorno, sarebbe precipitato a seguito di crollo del balcone in pietra su cui si trovava in quel momento, situato su un primo piano rialzato.

L’uomo caduto al suolo da un’altezza di qualche metro è stato prontamente soccorso dall’equipe medico del 118 che lo ha trasportato al Cto di Torino, dove si trova attualmente ricoverato presso il reparto di traumatologia. Nonostante le ferite subite si può considerare fuori pericolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Saluzzo per la messa in sicurezza della zona. In loco i carabinieri per i rilievi del caso.