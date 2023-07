Tre studenti del Cfpcemon di Ceva premiati con le borse di studio "Mondovì e Motori" e AIDO

Impegno, voglia di mettersi in gioco e passione. Sono questi i valori che contraddistinguono Elisa Marsilio, Ivan Lombardo e Yuri Bonino, i tre ragazzi del Cfpcemon che ieri, lunedì 10 luglio, hanno ricevuto la borsa di studio per i loro meriti scolastici.

Studenti che hanno alle spalle percorsi diversi, ma che hanno saputo distinguersi nei rispettivi percorsi (estetica e meccanica) non solo in termini di eccellenti votazioni, ma anche a livello umano.

Tre le borse di studio erogate: due dal progetto restauro di "Mondovì e Motori" con Enzo Garelli e l'associazione "La Funicolare" e una da parte di AIDO in memoria di Oscar Casti e Gino Bezzone.

"Ringraziamo tutti coloro che hanno messo a disposizione le borse di studio e collaborano con noi con nuovi progetti come quello di restauro - ha detto il direttore del Cfpcemon, Marco Lombardi - "E grazie a voi ragazzi. Il mio augurio è che questa borsa di studio per voi non sia solo un titolo: al di là del valore economico, vorrei che vi rimanesse negli anni l'importanza che rappresenta in termini di 'reputazione'. E' un simbolo che testimonia l'impegno che avete preso e mantenuto negli anni di scuola e che spero possa caratterizzarvi anche per il futuro".

Alla cerimonia, alla presenza delle associazioni che hanno erogato le borse di studio, erano presenti anche i membri del cda del Cfp, Cinzia Gonella (presidente), Anna Beretta e Mattia Germone, intervenuto anche in rappresentanza dell'associazione "La Funicolare" e dell'assessore di Ceva Silvia Piccardo, che ha sottolineato la stretta sinergia che lega il Comune e il centro di formazione cebano.

"E' davvero una grande emozione vedere il successo dei nostri studenti" - ha detto Simona Giacosa, responsabile del Cfp sede di Ceva, presentando i ragazzi - "In questi anni sono stati capaci di crescere, mettersi in gioco e superare le criticità, raggiungendo risultati eccellenti."

Il Cfpcemon ringrazia: Enzo Garelli, Stefano Mirto e Marino Musso, Valter Benzo, con il Progetto Restauro di Mondovì & Motori e La Funicolare e la sezione Cebana di AIDO con il presidente Massimo Sasso, per la borsa di studio in memoria di Oscar Casti e Gino Bezzone e l'amministrazione comunale.