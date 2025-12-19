QUATTROZAMPE / Arrivano le festività, ma l'adozione di un animale deve essere sempre consapevole

Si avvicina il 25 dicembre e noi sosteniamo l’appello di chi rispetta gli animali e promuove le adozioni consapevoli. Gli amici non si comprano. E questo vale anche per quelli a quattrozampe, che soprattutto durante le festività entrano nelle nostre case per diventare parte della famiglia.

Avere un animale è la cosa più bella del mondo, ma è un patto per la vita, che comporta impegno, veterinari, cibo e coccole infinite. Purtroppo sono sempre più frequenti i casi di cani e gatti ceduti a un rifugio o addirittura abbandonati dopo qualche tempo di convivenza. Spesso avviene quando “l’amico uomo” decide che l’impegno richiesto per accudirli diventa troppo o non più coerente con il suo stile di vita.

I canili e i gattili sono pieni anche di esemplari di razza abbandonati dopo acquisti impulsivi o poco meditati, fatti soprattutto in occasione del Natale. Un animale adottato per amore da un rifugio, e non visto come un giocattolo, non sarà mai maltrattato o abbandonato. Questo il messaggio di tante associazioni animaliste.

Valutati tutti i pro e i contro, sotto l’albero, meglio mettere un bel libro sugli animali, tanto per istruire il futuro destinatario di un cucciolo. Un classico è “E L’uomo incontrò il cane” di Konrad Lorenz.

E per coloro che possiedono già un gatto o un cagnolino, un’attenzione particolare va riservata agli aspetti pratici delle festività, che sono fonte di stress per i nostri amici a quattrozampe.

Ecco, allora, 5 consigli per un Natale e per un Capodanno sereno e felice anche per loro.

1. Gli invitati: non è facile per cani e gatti condividere le mura domestiche con tanta folla. Accettano volentieri la presenza dei loro proprietari, ma quella di amici e parenti li può spaventare. Il gatto solitamente si rifugia nei suoi spazi dove non può essere trovato da nessuno: è, quindi, consigliabile non isolare il proprio amico pet e lasciargli delle comode vie di fuga. Da evitare le eccessive confidenze con il cane, soprattutto in presenza di bambini che non devono mai essere lasciati da soli con il cane.

2. La cena: evitare di dare al gatto o al cane dei bocconcini direttamente dalla tavola. Ci sono tanti alimenti che provocano non pochi problemi alla loro salute. Proibiti sono gli avanzi, il cioccolato, i fritti e i dolci…

3. Gli addobbi: le palline di Natale, i nastri sull’albero, i fili dei pacchetti regalo e le statuine del presepe rappresentano per cani e gatti un divertimento, ma al contempo anche un grande rischio, perché potrebbero romperli e ingoiare per errore dei pezzi pericolosi.

4. I botti: spaventano moltissimo i nostri amici animali, anche perché hanno un udito molto più sviluppato del nostro. In generale i gatti si nascondono negli angoli più bui e più impensati della casa, mentre alcuni cani hanno una vera e propria crisi di panico. Il consiglio è quello di far sentire loro una presenza vicina, senza esagerare con le coccole, perché potrebbero rafforzare la paura.

5. I viaggi: se si ha in programma un viaggio per Capodanno o Natale è meglio organizzarsi per tempo, soprattutto a beneficio dei pet. Non abbandonarli mai ma, al contrario, valutare una delle tante strutture che in Italia e all’estero accolgono anche gli animali. In alternativa ci sono i familiari e gli amici stretti oppure, come ultima soluzione, esistono tante pensioni per cani e gatti. Un consiglio: scegliete una pensione dotata di servizio veterinario h24.

Buon Natale, a-mici!