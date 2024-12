Una donna è rimasta intossicata dal monossido di carbonio in un bar, a causa del malfunzionamento di una caldaia: è successo questa mattina a Sommariva del Bosco, in un bar nella centrale via IV Novembre. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba, i carabinieri e i funzionari dell'Asl Cn2. La donna, proprietaria del locale, è stata portata all'ospedale di Verduno dove è stata stabilizzata, per poi essere trasferita a Torino e sottoposta a camera iperbarica.