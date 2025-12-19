"Grazie all'ospedale Santissima Trinità di Fossano per la professionalità e la professionalità dello staff"

Gentile direttore,

volevo fare i complimenti all'ospedale Santissima Trinità di Fossano per l'organizzazione e la cura che adotta verso i propri pazienti, ma soprattutto a tutto lo staff della fisioterapia dell'istituto, composto principalmente da ragazzi meravigliosi e capaci.

L'équipe è composta da giovani che, nonostante la loro età, hanno una grande professionalità verso i pazienti, sanno metterli a loro agio e affrontano ogni problematica con delicatezza e attenzione.

Un ringraziamento particolare va ad Alessandro, per la sua cura e attenzione ai pazienti, a Chiara per la sua dolcezza e preparazione e al guru della situazione il grande Max!

Veramente grazie di cuore per tutto ciò che fate.

Con affetto

Nunzio Dirienzo