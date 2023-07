Al via a Cuneo "Giovani Wannabe", l'iniziativa per rendere il capoluogo "a misura di under 19"

“GIOVANI WANNABE” è un progetto che vuole mettere i giovani di Cuneo e dintorni al centro della Città attraverso la realizzazione di attività culturali, sportive e a contatto con la natura. Per gli ideatori quel "Wannabe" ha una connotazione positiva, in un mondo che non trova spazio per i giovani perché non essere attivi e immaginare insieme quello che vogliamo, facendo in modo che il contesto cambi e ci riconosca?



Tutto parte da un gruppo di realtà del territorio, capitanate e coordinate dall'officina culturale Noau, che vanno dall'ambito educativo, sociale al culturale, da discipline artistiche e teatrali allo sport urbano e in contesti naturali - nello specifico, Comune di Cuneo, Cooperativa Emmanuele, Compagnia Il Melarancio, Seven Stars Moovement, Freestyle Sports Association, Cooperativa Momo, Museo Civico Cuneo, INFORMAGIOVANI Cuneo, Museo Diocesano San Sebastiano. Sono interessati a dare un nuovo futuro alla città, perché diventi animata da giovani e per i giovani.

Il progetto è finanziato dalla Fondazione CRC nell'ambito del bando "Giardino delle idee"



Attualmente hanno lanciato la compilazione di un form per raccogliere spunti e iniziative direttamente dalla popolazione cuneese con età compresa tra i 15 e i 19 anni. Vi si può accedere tramite QUESTO LINK.