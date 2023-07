Incidente sulla A6: chiuso il tratto tra Marene e Carmagnola direzione Torino

Incidente questa mattina, domenica 16 luglio, sull'autostrada A6 Torino-Savona all'altezza di Marene.

Per dinamiche in fase di accertamento due si è verificato un sinistro che ha coinvolto due auto. L'allarme è scattato attorno alle 7.30, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Bra e Saluzzo per le operazioni di estricazione degli occupanti dei mezzi che sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 e per spegnere le fiamme che hanno interessato uno dei mezzi.

Risulta al momento chiuso il tratto di autostrada tra Marene e Carmagnola in direzione Torino per consentire le operazioni di soccorso.

Aggiornamento ore 9.30

Due le persone rimaste coinvolte nell'incidente. Sono state portate in codice verde in ospedale per accertamenti dal personale sanitario.

Nella notte appena trascorsa sulla A6 si è verificato un ulteriore incidente che ha visto coinvolta una sola vettura e che si è verificato al chilometro 49+800 tra Bivio A6/A33 Cuneo e Fossano in direzione Torino. L'allarme è scattato verso le 3.30 del mattino, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Mondovì.