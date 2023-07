Migranti, Cirio plaude all'accordo tra governo, Tunisi e UE: "Per ora nessuna notizia di nuovi arrivi in Piemonte" [VIDEO]

E’ caos migranti in Italia. I continui sbarchi hanno infatti avuto come naturale conseguenza una pressione sui comuni, con i sindaci chiamati a gestire le difficili procedure d’accoglienza. Una situazione che non ha risparmiato il Piemonte. “Non abbiamo notizie di nuovi arrivi, ma la nostra posizione non cambia: capiamo i sindaci, a cui garantiamo il massimo supporto perché l’accoglienza deve essere fattibile”, ha affermato i presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Insomma, un’accoglienza che rispetti chi accoglie e anche di chi vive in determinate aree dell’Italia.

Robaldo: "Attesi in Granda 700 migranti"

", ha proseguito il Governatore, felice di poter vedere la luce in fondo al tunnel.

Sullo stesso argomento, nei giorni scorsi, si è espresso anche il presidente della provincia e sindaco della città di Mondovì Luca Robaldo. Con l'intenzione di informare cittadini rispetto alle disposizioni della Prefettura di Cuneo: "Sono attesi nel nostro territorio provinciale circa 700 migranti che si uniscono a quelli già ospitati".

"Questo flusso è gestito e regolato dalla Prefettura stessa che ha emesso bandi utili ad individuare aziende che si occuperanno della gestione di queste persone. Alcune di queste aziende già oggi operano in questo settore e a questi operatori sono riconosciute, come previsto dalla normativa, risorse economiche pubbliche per il lavoro che svolgono".