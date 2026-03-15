Bra, torna la solidarietà delle uova di Pasqua dell’OFTAL

Festività pasquali con una mano sul cuore con l’iniziativa benefica dell’OFTAL “Aiuta con dolcezza”.

Domenica 15 marzo, durante le Messe celebrate al Santuario della Madonna dei Fiori di Bra, l’Opera federativa per il trasporto degli ammalati a Lourdes distribuirà le sue ormai tradizionali uova di Pasqua.

Le offerte raccolte serviranno ad aiutare le attività che l'OFTAL svolge in favore dei malati, dei poveri e delle famiglie in difficoltà. Inoltre si potrà sostenere parte della spesa del viaggio per quei malati bisognosi che desiderano andare in pellegrinaggio a Lourdes. Il viaggio in bus è in programma dal 3 al 9 agosto.

Gli amici dell'OFTAL formulano gli auguri di buona Pasqua e ringraziano per il generoso gesto di solidarietà.

Chi è l’OFTAL

È un'associazione ecclesiale di carità che opera in favore dei sofferenti, delle persone con difficoltà o in povertà e che organizza pellegrinaggi a Lourdes e in altri Santuari. Tutto questo grazie allo spirito di gratuità di tanti volontari, medici, infermieri che donano il loro tempo al servizio del prossimo.

Dove si trova

Il Gruppo "OFTAL Bra-Lombriasco" svolge la sua attività nell'area pastorale sud-est dell’Arcidiocesi di Torino e nelle aree limitrofe delle Diocesi di Saluzzo e di Alba. La sede è al centro di quest'area ovvero a Racconigi in piazza Caduti per la Libertà, 7/B.

Chi sono gli associati

Tra le fila dell’associazione ci sono giovani e meno giovani, amici abili e diversamente abili. L’OFTAL accoglie tutti coloro che hanno voglia di vivere insieme un'esperienza di pellegrinaggio fatto di preghiera, di amicizia, di solidarietà, di volontariato verso il prossimo in difficoltà.

Le attività

Oltre a promuovere momenti di formazione del personale volontario, l’OFTAL svolge diverse attività per recuperare fondi destinati ad aiutare le persone povere o in difficoltà, "mission" dell’associazione.

Perché l'acronimo "Bra-Lombriasco"

È dovuto per un semplice atto di gratitudine verso alcuni sacerdoti delle case salesiane di Bra e Lombriasco, che hanno iniziato negli anni Sessanta a promuovere i pellegrinaggi a Lourdes con l'OFTAL.

Come sostenere l’OFTAL

Per le iniziative di solidarietà dell’OFTAL è possibile destinare il 5 x 1000 in fase di dichiarazione dei redditi indicando il seguente Codice fiscale: 95020290045.

Contatti

Mail: bralombriasco@oftal.org - segreteria-bralombriasco@oftal.org oppure al numero 339/7499575.