L'istituto tecnico superiore "Bonelli" si aggiudica il 1° premio per il riciclo

Mercoledi 11 marzo la classe 2^ E-commerce è stata premiata per aver vinto il concorso RAEEGISCI! Impara con CEC 2025/26. Il concorso, indetto dal Consorzio Ecologico Cuneese, richiedeva l'ideazione di una campagna pubblicitaria che sensibilizzasse il recupero dei RAEE, i rifiuti elettrici ed elettronici.

Gli allievi della 2^ E-commerce hanno risposto con RRRRAER!, il ruggito della tigre verde che invita a riparare, riusare e riciclare i RAEE. Il riciclo è la migliore possibilità a disposizione dell’uomo per ridurre l’inquinamento, risparmiare materie prime e tutelare l’ambiente e l’uomo dagli effetti negativi della dispersione dei rifiuti. Gli alunni si sono dimostrati collaborativi e molto sensibili all’argomento proposto.

Alla premiazione sono intervenuti la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, l'assessore al Verde Pubblico Gianfranco Demichelis e il presidente del CEC Quiriti.