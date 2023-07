Papa Francesco nell’Angelus benedice Madre Elvira e la Comunità Cenacolo di Saluzzo

Ieri Papa Francesco nell’Angelus in diretta tv ha inviato il suo saluto alla Comunità che veniva aperta il 16 luglio del 1983, festa della Madonna del Carmine, sulla collina di Saluzzo: “Luogo di accoglienza e promozione umana; benedico madre Elvira, il vescovo di Saluzzo e tutte le fraternità e gli amici. È bello quello che fate ed è bello che esistiate”.

Migliaia di persone come ogni anno, ragazzi, amici delle 71 fraternità aperte nel mondo si sono ritrovate per stare insieme, pregare, riflettere, nella Festa della Vita, la quattro giorni, da giovedì a ieri domenica 16 luglio che ha celebrato, quest'anno, i 40 anni dalla nascita della Comunità Cenacolo, in via san Lorenzo.

La preghiera di tutti è andata a madre Elvira, al secolo Agnese Petrozzi, 86 anni, che da alcuni anni non partecipa alla Festa per gravi motivi di salute e vive accudita dalle suore della Comunità, in val Bronda.

"Un ricordo grande e preghiere", scrive il vescovo Monsignor Cristiano Bodo sulla sua pagina Facebook.