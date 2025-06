"INCANTI [S]CONOSCIUTI": a Villafalletto il secondo concerto con il duo Storchi-Protto

Dopo il successo del concerto inaugurale, tenuto dall’ Ensemble “Giovanni Mosca”, venerdì 4 luglio alle ore 20,45 presso il Salone Tavio Cosio di Villafalletto si terrà il secondo concerto della Stagione concertistica 2025 GRANDAE MUSICA A VILLA – INCANTI [S]CONOSCIUTI.

Si esibirà il duo Silvia Storchi al clarinetto e Valter Protto al pianoforte.

In programma la Sonata per clarinetto e pianoforte op. 120 n. 1 in fa min. di Johannes Brahms, la Sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc, e 3 Songs per clarinetto e pianoforte di George GERSHWIN.