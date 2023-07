Grinzane Cavour: a un mese da inizio lavori arrivano altri 50 mila Euro per l'opera dello scolmatore

Nuova linfa all’importante lavoro dello scolmatore di zona della Parea a Grinzane Cavour. Sono arrivati altri 50 mila Euro dal Ministero delle infrastrutture da sommare ai 950 mila Euro già ricevuti, ad una seconda tranche di 95 mila Euro, ed ai 250 mila Euro circa investiti nelle varie fasi di progettazione. L’opera totale ha un valore economico di 1.9 milioni di Euro.



«Una cifra che verrà utilizzata in modo funzionale, per favorire ulteriormente quest’opera che da anni si attendeva - dichiara il sindaco Gianfranco Garau – e che permetterà a questa parte del paese di affrontare al meglio eventuali eventi atmosferici violenti, grazie ad una regimazione acque migliore. Intanto i lavori stanno proseguendo senza sosta in questa prima fase di scavi profondi per preparare il terreno alla messa in posa delle varie tubazioni sotterranee che verranno poi coperte, per poi passare alla vasca di contenimento acque ed a tutti gli impianti di sorta. Il termine lavori è sempre previsto entro fine autunno».



Da circa un mese infatti i dipendenti dell’impresa Mondo di Montegrosso d’Asti stanno lavorando ogni giorno con i mezzi movimento terra per disegnare tutto il tracciato lungo il perimetro transennato a metà giugno.