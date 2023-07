La sicurezza nel quartiere al centro dell'incontro tra Amministrazione e comitato Cuneo Centro Storico

Il vicesindaco Luca Serale e gli assessori Cristina Clerico e Luca Pellegrino hanno incontrato ieri, lunedì 17 luglio, il Comitato di quartiere Cuneo centro storico. Tema del confronto, la sicurezza nel quartiere con particolare attenzione a piazza Boves.

Il Comitato ha espresso le preoccupazioni raccolte tra gli abitanti di questa porzione di territorio cittadino; gli amministratori da parte loro hanno riferito quanto si sta già muovendo sia attraverso il tavolo per l’ordine e la sicurezza in capo alla Prefettura, sia con l’azione degli uffici competenti e la Polizia locale.

“La riunione è stata molto proficua e ha fatto emergere ancora una volta il clima di collaborazione che esiste con il Comitato. Nel rispetto dei ruoli, si può dire che ognuno sta cercando di fare la propria parte. In particolare, noi come Amministrazione siamo riconoscenti per il contributo che il Comitato porta, come sentinella sul territorio”, il commento condiviso dal vicesindaco e dagli asssessori.