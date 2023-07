Lutto a Barge per la scomparsa di Claudio Gontero. Aveva 64 anni

Claudio Gontero, dirigente bancario in pensione, aveva 64 anni

È mancato stanotte, nella sua casa di Barge, Claudio Gontero, aveva 64 anni.

Da due anni era in pensione della banca Unicredit dove aveva svolto il ruolo direttore della filiale di Revello.

Molto conosciuto nel paese dell’Infernotto per essere stato attivo nel volontariato a partire dalla Pro Loco che aveva “rifondato” 16 anni fa assieme all’attuale vicepresidente Mario Picotto che lo definisce come: “un grande amico che amava molto Barge". È stato un membro storico della nostra associazione, - dice Picotto - sempre molto attivo e pronto ad aiutare tutti.

Con Claudio c’era la certezza che l’organizzazione di tutte le manifestazioni sarebbero sempre andate a buon fine. E così è sempre stato”.

Era anche membro dell’associazione per la valorizzazione del Mombracco montagna a cui era molto legato sia per la storia millenaria della sua Certosa che per quella delle cave di Quarzite.

Faceva parte del Consiglio direttivo dell’associazione Fondiaria “Valle Infernotto”. in rappresentanza del Comune di Barge.

Lascia la moglie Maide Castagno, la figlia Elena con il marito Danilo Danna. I nipoti Giacomo e Matteo. La suocera Lena, il cognato Paolo con la moglie Elena.

Il funerale avrà luogo giovedì 20 luglio, alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Barge, partendo dalla sua abitazione.

Il rosario sarà recitato domani, mercoledì 19 luglio, alle 20,30 in parrocchia.