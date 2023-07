La Caritas Vicaria delle Langhe segue 76 famiglie in difficoltà: “Nei nostri centri di ascolto aumentano i cittadini piemontesi”

I centri di ascolto della Caritas Vicaria delle Langhe stanno diventando un punto di riferimento e di sostegno concreto per le famiglie in difficoltà economiche con la collaborazione del Consorzi Socio assistenziale Alba Langhe e Roero e quello di Bra, il Centro aiuto alla vita di Alba e l’Emporio della solidarietà. Due sono le sedi a disposizione delle persone bisognose, una in piazza della Chiesa 12 al Gallo e l’altra in piazza comunale 8 di Rodello. “Il servizio è iniziato tre anni fa e si sono rivolti a noi 106 famiglie - spiega Alberto Adriano, coordinatore della Caritas vicariale -. Attualmente le famiglie che seguiamo sono 76, 56 delle quali vengono aiutate con due spese al mese all’Emporio della solidarietà: altre hanno bisogno di pannolini o latte in polvere per i bambini o anticipi per pagare le bollette, gli affitti o anche per iniziative ricreative legate alla scuola. Tra le famiglie che continuiamo ad aiutare, sei provengono dall’Ucraina”.

Negli anni la platea delle persone che si decidono a chiedere aiuto è molto cambiata. Spiega ancora Adriano: “In passato la maggioranza delle famiglie bisognose era straniera, oggi c’è un buon numero di piemontesi, che per problemi personali o lavorativi non riescono più ad arrivare alla fine del mese. E anche a livello territoriale c’è stato uno spostamento, rispetto all’inizio ora seguiamo molte più famiglie in Alta Langa. La nostra rete deve essere attenta ai cambiamenti sociali e pronta ad agire in maniera personalizzata. Una delle emergenze attuali è quella abitativa e c’è la volontà da parte nostra di incontrarci a settembre con i 30 comuni della Vicaria per pensare a delle soluzioni integrate”. Una delle prime risposte coordinate è stata, invece, quella del progetto “Alimentiamo l’Emporio” che ha proposto alle parrocchie la raccolta, di volta in volta, di prodotti specifici per aiutare l’Emporio della solidarietà “Madre Teresa” di Alba.

“Il lavoro da fare è ancora tanto, ma grazie all’aiuto dei volontari e delle persone coinvolte, ci stiamo sempre più radicando nel territorio, diventando un presidio per le persone che sono in difficoltà”, conclude Adriano. I centri di ascolto resteranno chiusi dal 1° al 31 agosto. Al Gallo l’attività riprenderà mercoledì 6 settembre (su appuntamento, dalle 10 alle 12), a Rodello giovedì 7 settembre dalle 10 alle 12 (sempre su appuntamento), mentre l’Emporio di Alba riaprirà lunedì 4 settembre. Per prenotazioni o emergenze è possibile chiamare il numero 379/2103034.