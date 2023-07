Tarantasca, lavori di manutenzione ed efficientamento per la scuola primaria

Partiranno in estate i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della scuola primaria di Tarantasca in piazza Marconi.

La scuola primaria di Tarantasca guarda così al futuro, con l'introduzione, a partire dal prossimo anno scolastico, di una nuova metodologia educativa chiamata DADA (Dinamiche di Apprendimento Didattico Attive). La sperimentazione che verrà avviata consiste nel “trasformare” le aule tradizionali in nuovi spazi di apprendimento suddivisi nelle varie discipline, spazi che gli alunni raggiungeranno spostandosi durante la mattinata.

"Questa nuova organizzazione - dicono dal Comune - permetterà agli studenti di esplorare e apprendere in modo dinamico e stimolante, migliorando la loro esperienza educativa e stimolando curiosità ed entusiasmo per l'apprendimento. L'Amministrazione Comunale e l'Istituto Comprensivo credono fortemente nella gioventù e lavorano per implementare, perfezionare e creare ambienti scolastici stimolanti in cui i bambini possono apprendere e crescere serenamente."