Casa Alba ringrazia i volontari e festeggia i vent’anni del CSV cuneese

Si è tenuta lo scorso 18 luglio, in piazza Medford nello spazio di Casa Alba, l’iniziativa evento nell’evento ideata e realizzata dall’assessore Emanuele Bolla, la “Serata del volontario”.

Un momento di ringraziamento per i volontari della città di Alba e occasione per celebrare il ventennale del Centro di servizio per il volontariato di Cuneo. L’evento si è aperto con il saluto al folto pubblico presente, nonostante la giornata decisamente calda, da parte degli assessori albesi: Elisa Boschiazzo, Emanuele Bolla e Massimo Reggio.

“Insieme al CSV – ha dichiarato l’assessore Bolla - abbiamo celebrato una serata straordinaria dedicata al mondo del volontariato con una bella performance degli Incantastorie, una band albese di valore. Un altro evento di qualità che conferma il percorso di successo di Casa Alba, il contenitore ufficiale di Alba Città creativa all’interno delle manifestazioni turistiche cittadine. Abbiamo sperimentato un avvio di percorso importante e siamo pronti a fare evolvere il progetto nel futuro”.

A seguire sono intervenuti il presidente del CSV cuneese, Massimo Macagno e la responsabile della consulta delle associazioni albesi, Wilma Scaglione.

“La serata di martedì ad Alba – ha detto Massimo Macagno, presidente CSV Cuneo - secondo incontro con le Associazioni della provincia di Cuneo per festeggiare il 20ennale di fondazione del CSV, è stata una piacevole serata all'insegna dell'amicizia e del riconoscimento dei valori del volontariato. Il CSV in questi anni è stato a fianco e a supporto di tutte le Associazioni del territorio ed oggi conta tra i suoi Soci 333 Associazioni. Le attività ed i servizi del CSV che vanno dal sostegno alla promozione, dallo sviluppo alla formazione, favorendo la cooperazione e l'integrazione tra Associazioni ed Istituzioni, sono rivolte a tutte le Associazioni presenti nel territorio. Un grazie sincero va espresso, oltre che ai tanti volontari che in questi 20 anni hanno creduto nel CSV e si sono impegnati come Consiglieri e Presidenti, soprattutto alle nostre dipendenti che quotidianamente mettono a disposizione delle associazioni la loro competenza e professionalità. Il prossimo appuntamento per festeggiare e ringraziare le Associazioni, sarà Fossano, giovedì prossimo, 27 luglio”.

A chiudere la serata, la band albese: “Incantastorie”, nata nel 2013 per volontà di Elisabetta Bernocco (voce e chitarra) ed Enrico Temistocle (tastiere), che si presenta live con diverse formazioni, quella più corposa insieme alla Babayetu Orchestra, una band composta da una quindicina di giovani musicisti del territorio.

“Ciò che resta saldo e dà struttura al nostro progetto - spiega Enrico Temistocle - è la voglia di scrivere musica, di portarla dal vivo e di cercare di creare aggregazione. Con tutta calma il nostro repertorio di brani inediti si è fatto a poco a poco più corposo, riassunto in due album: Omnia Metamorphosis e Naturalmente, uscito nel 2022”.

La musica proposta da Incantastorie, non solo nei testi, ma anche nelle esibizioni dal vivo, vuole essere occasione di incontro, e “terra buona” per far scoprire cooperative, associazioni e progetti sul territorio albese, che mettono al centro le persone e l’ambiente, per cercare di generare interesse e consapevolezza.