Park litter a Bra: sport, ambiente e cittadinanza attiva per la scienza.

Si è svolta presso il Parco Sportivo Atleti Azzurri d’Italia di Bra la prima edizione di PARK LITTER, l’iniziativa promossa da Legambiente dedicata al monitoraggio e alla catalogazione dei rifiuti lasciati nei parchi cittadini.

Protagonisti dell’evento sono stati i ragazzi, le ragazze e i dirigenti della Scuola Hockey INDER SINGH, insieme agli assessori all’Ambiente e allo Sport e ai volontari di Legambiente Langhe e Roero.

Nel corso dell’attività, i giovani sportivi hanno raccolto e catalogato i rifiuti presenti in un’area campione di 100 metri quadrati, contribuendo così a una vera e propria indagine scientifica sullo stato di salute degli spazi verdi cittadini. I dati raccolti sono infatti poi trasmessi all’Ufficio Scientifico Nazionale di Legambiente per la realizzazione di studi e dossier sul fenomeno dei materiali dispersi nell’ambiente.

All’iniziativa hanno preso parte anche l’assessora all’ambiente Francesca Amato, che ha sottolineato l’importanza di un progetto capace di coniugare tutela ambientale e ricerca scientifica con il coinvolgimento diretto dei giovani e l’assessore allo sport Francesco Matera, che ha evidenziato come i valori dello sport si integrino perfettamente con quelli del senso civico e della cura dei beni comuni.

“Quella di oggi pomeriggio è la prima di tante iniziative che ci vedranno operare in collaborazione con Legambiente” ha dichiarato Gianpaolo Lanzano, vicepresidente della Scuola Hockey INDER SINGH “da sempre la nostra missione è quella di educare i ragazzi a un sano approccio allo sport e all’ambiente che ci circonda”.

Il tema dei rifiuti abbandonati, anche quelli di piccole dimensioni, rappresenta purtroppo un problema ancora attuale e iniziative come PARK LITTER dimostrano quanto sia fondamentale continuare a promuovere campagne di informazione, sensibilizzazione e cittadinanza attiva.