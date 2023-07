Moretta, centra il 5+1 al Superenalotto: scommettitore vince 62mila euro

Un fortunato e per il momento anonimo scommettitore, nella serata di ieri (giovedì 20 luglio), ha vinto 62.144,58 euro centrando il 5+1 al Superenalotto. La giocata è stata realizzata presso la rivendita tabacchi numero 2 di piazza Umberto I, 11 a Moretta, nel Saluzzese.



"È la prima volta che nella nostra tabaccheria avviene una vincita così grande - precisa Anna Clara Gonella che coadiuva la figlia Chiara Oreglia nella ricevitoria – . In passato abbiamo avuto vincite importanti sia al Lotto, con 15 mila euro, e al Gratta e Vinci con 20 mila euro, ma mai con una cifra così elevata".



"Teniamo a precisare - dicono le proprietarie della ricevitoria - che pur essendo nel centro di Moretta, abbiamo molti clienti di passaggio e non abbiamo proprio idea di chi sia il fortunato vincitore".



Il vincitore ha realizzato la vincita con una schedina a 2 pannelli, con la quale si può decidere se compilarli entrambi o solo il primo e marcare uno o più numeri SuperStar per ogni pannello (fino a un massimo di 30 numeri diversi) abbinandoli ai numeri SuperEnalotto selezionati



La combinazione vincente è stata: 14, 41, 47, 62, 65, 88, J 39, SS 37.