Revello, s'incendia un'auto sul piazzale della casa di riposo: nessun ferito (FOTO)

Una vecchia automobile Alfa Romeo GTV, con due persone a bordo, ha improvvisamente preso fuoco nella prima serata di ieri (giovedì 20 luglio) sul piazzale della casa di riposo id Revello, nel saluzzese.

Intorno alle 20 le fiamme si sono sprigionate dal motore del mezzo, che era fermo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, oltre ad una squadra di Vigili del Fuoco di Saluzzo.

Nell’incendio nessuna persona è rimasta ferita. Le cause del rogo restano da accertare.

Molte le persone che si sono allarmate per la coltre di fumo nero e le fiamme che si alzavano dall’autoveicolo, visibili anche a distanza.

Tanti anche i passanti che in quel momento stavano transitando sulla strada che porta in Valle Po su cui si affaccia piazza Carlo Re, dove l’auto ha preso fuoco: in quel momento, infatti, c’erano molte auto che stavano raggiungendo il vicino paese di Sanfront per il concerto di Umberto Tozzi.