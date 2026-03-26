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Cronaca | 26 marzo 2026, 15:04

Vento forte sul Cuneese, dopo la notte di interventi ora la situazione migliora

Sotto osservazione resta la Valle Po, dove i vigili del fuoco sono ancora al lavoro nella zona di Paesana. In via di spegnimento l’incendio boschivo di Gottasecca

Vento forte sul Cuneese, dopo la notte di interventi ora la situazione migliora

Continuano senza sosta gli interventi dei Vigili del Fuoco per ripristinare la normalità nelle zone della provincia di Cuneo colpite dalle violente raffiche di vento che, dalla tarda serata di ieri e a tratti intermittenti, hanno interessato gran parte del territorio.

La notte appena trascorsa è stata impegnativa per i soccorritori. In particolare nel Saluzzese, dove il vento ha causato danni significativi a Revello, scoperchiando parte del tetto di un capannone.

Disagi anche a Costigliole Saluzzo, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la caduta di alcuni pini di grosse dimensioni su tre diverse strade.

Con il passare delle ore, la situazione è andata progressivamente migliorando. Attualmente le criticità maggiori si registrano ancora nella zona della Valle Po, dove squadre dei Vigili del Fuoco sono tuttora impegnate a Paesana per la rimozione di alberi caduti durante la notte e per la messa in sicurezza delle aree interessate.

Sotto controllo anche l’incendio boschivo di Gottasecca, in Alta Langa, divampato nella giornata di ieri e alimentato dalle forti raffiche di vento. Le fiamme, che hanno impegnato le squadre dei Vigili del Fuoco di Ceva e Mondovì, coordinate dal nucleo DOS di Alba e dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento di Cuneo, insieme a una quindicina di volontari AIB, risultano ora contenute. L’area resta presidiata, ma il rogo dovrebbe essere ormai prossimo allo spegnimento totale.

La situazione, dunque, resta sotto monitoraggio, ma il progressivo calo del vento previsto in serata lascia intravedere un ritorno alla normalità nelle prossime ore.

redazione

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