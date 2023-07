L’Anap di Confartigianato Cuneo ha premiato undici nuovi Maestri d’Opera e d’Esperienza

Undici nuovi maestri d’opera e di esperienza premiati per il loro lavoro attraverso il quale hanno creato valore artigiano. È stato loro conferito il titolo oggi, sabato 22 luglio, nella sala del Consiglio comunale di Garessio durante l’annuale incontro della Festa del socio promossa dall’ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) di Confartigianato Cuneo. L’evento ha avuto inizio alle ore 9,30 con la visita allo stabilimento delle acque San Bernardo, onorando la manifestazione intitolata “Festa dell’Acqua” che è in svolgimento a Garessio proprio in questo weekend.

Alle ore 11,00 è iniziata la consegna degli attestati ai premiati. Ad introdurre la cerimonia è stato il presidente di ANAP Cuneo Giuseppe Ambrosoli, il quale ha rimarcato quanto l’artigianato costituisca un patrimonio culturale, economico e sociale del nostro territorio e l’importanza di questo riconoscimento che va a sottolineare la capacità e la passione dei suoi rappresentanti più autorevoli.



A seguire gli interventi degli assessori del Comune di Garessio Pierandrea Camelia e Paola Gula, del presidente di Confartigianato Cuneo – zona di Ceva Enrico Molineri e del vicepresidente di Confartigianato Cuneo Michele Quaglia. Quest’ultimo ha evidenziato il ruolo fondamentale svolto dai Maestri d’Opera e d’Esperienza nel traghettare idealmente la tradizione del lavoro artigianale verso l’innovazione delle nuove tecnologie e verso una sempre maggiore consapevolezza della sostenibilità quale valore cardine di presente e futuro.



Hanno ricevuto il titolo di Maestri d’Opera e d’Esperienza: Acchiardo Lorenzo, meccanico di Dronero; Ambrosoli Bruno, falegname e restauratore di Boves; Amerio Vincenzo, autoriparatore di Ceva; Avena Giuseppe, edile di Borgo San Dalmazzo; Berutti Gianfranco, termoidraulico di Ceva; Devalle Edoardo, lavorazione marmi di Dogliani; Finotello Ugo, tipografo di Borgo San Dalmazzo; Moro Efrem, decoratore di Villanova Mondovì; Morra Francesco, fabbro-impianti di riscaldamento di Vezza d’Alba; Vacca Pierluigi, elettricista di Barbaresco; Vada Mario, elettricista di Torre San Giorgio.